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Комличенко Иосиф Фомин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Комличенко Иосиф Фомин
Пол
муж
Номер записи
302
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 95
01 | Комличенко Иосиф Фомин: 20 / 37 | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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