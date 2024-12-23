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Матвеенко Федор Захариев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Матвеенко Федор Захариев
Пол
муж
Номер записи
294
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
бежал
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 91
01 | Кучеренко Алексей Степанов: 24 / 41 | Козак - Глава
02 | Матвеенко Федор Захариев: 29 / - | Козак - Глава
03 | Помазаненко Григорий Федоров: 34 / - | Козак - Глава
04 | Белан Федор Сергеев: 29 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.

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