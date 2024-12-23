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Голуб Улияна Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Голуб Улияна Семенова
Пол
жен
Номер записи
291
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 89
01 | Голуб Степан Гордеев: 24 / 41 | Козак - Глава
02 | Голуб Улияна Семенова: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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