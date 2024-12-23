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Ковалевская Ирина Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ковалевская Ирина Степанова
Пол
жен
Номер записи
286
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Жена Ивана [Двор 84, 2]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 85
01 | Ковалевская Ирина Степанова: 4 / 21 | Козак - Жена Ивана [Двор 84, 2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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