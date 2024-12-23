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Ковалевский Иван Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ковалевский Иван Григориев
Пол
муж
Номер записи
285
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Брат главы
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 552
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 84
01 | Ковалевский Герасим Григориев: 22 / 39 | Козак - Глава
02 | Ковалевский Иван Григориев: 14 / 31 | Козак - Брат главы
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

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