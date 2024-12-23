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Гвозниця Федор Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гвозниця Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
273
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 76
01 | Гвозниця Федор Степанов: 22 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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