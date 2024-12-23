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Завидовский Михайло Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Завидовский Михайло Никифоров
Пол
муж
Номер записи
266
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 69
01 | Завидовский Михайло Никифоров: 24 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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