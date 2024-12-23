Гуренко Григорий Кондратов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Гуренко Григорий Кондратов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 262
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 65
01 | Гуренко Григорий Кондратов: 24 / 41 | Козак - Глава
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1770 ст.
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