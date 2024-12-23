Гуренко Григорий Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуренко Григорий Кондратов

Гуренко Григорий Кондратов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гуренко Григорий Кондратов
Пол
муж
Номер записи
262
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 65
01 | Гуренко Григорий Кондратов: 24 / 41 | Козак - Глава
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1770 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.