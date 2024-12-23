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Даниленко Карп Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Даниленко Карп Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
261
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умер
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1761
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 64
01 | Даниленко Карп Тимофеев: 34 / - | Козак - Глава
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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