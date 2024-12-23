Степан Дионисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Дионисов

Степан Дионисов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Степан Дионисов
Пол
муж
Номер записи
249
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 52
01 | Коколевский Филипп Николаев: - / - | Козак - Глава
02 | Степан Дионисов: 19 / 36 | Козак - Племянник главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.