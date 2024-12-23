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Коколевский Филипп Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коколевский Филипп Николаев
Пол
муж
Номер записи
248
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 551
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 52
01 | Коколевский Филипп Николаев: - / - | Козак - Глава
02 | Степан Дионисов: 19 / 36 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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