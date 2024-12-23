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Шелест Мария Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шелест Мария Иванова
Пол
жен
Номер записи
240
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 46
01 | Шелест Иван Федоров: 23 / 40 | Козак - Глава
02 | Шелест Мария Иванова: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Шелест Параскева Иванова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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