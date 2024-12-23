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Ткаченко Тихон Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Ткаченко Тихон Петров
Пол
муж
Номер записи
231
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 43
01 | Ткаченко Петр Кононов: 47 / - | Козак - Глава
01 | Ткаченко Тихон Петров: 7 / 25 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Евдокия Федорова: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
02 | Ткаченко Евфросиния Дмитриева: 1 / 18 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Мария Петрова: 3 / 20 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Ткаченко Елена Петрова: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Ткаченко Андриян Петров: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко София Семенова: 6 / 23 | Козак - Жена Андрияна [5]
07 | Ткаченко Евдокия Андриянова: - / 1 | Козак - Дочь Андрияна [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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