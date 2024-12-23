Ткаченко Андриян Петров
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Ткаченко Андриян Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 228
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 43
01 | Ткаченко Петр Кононов: 47 / - | Козак - Глава
01 | Ткаченко Тихон Петров: 7 / 25 | Козак - Глава
02 | Ткаченко Евдокия Федорова: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
02 | Ткаченко Евфросиния Дмитриева: 1 / 18 | Козак - Жена главы [1]
03 | Ткаченко Мария Петрова: 3 / 20 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Ткаченко Елена Петрова: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Ткаченко Андриян Петров: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
06 | Ткаченко София Семенова: 6 / 23 | Козак - Жена Андрияна [5]
07 | Ткаченко Евдокия Андриянова: - / 1 | Козак - Дочь Андрияна [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1776 ст.
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