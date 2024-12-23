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Хиленко Никифор Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Хиленко Никифор Михайлов
Пол
муж
Номер записи
222
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 42
01 | Хиленко Михайло Василиев: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Хиленко Мавра Никитина: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Хиленко Стефан Михайлов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Хиленко Михей Михайлов: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Хиленко Никифор Михайлов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
06 | Хиленко Евдокия Петрова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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