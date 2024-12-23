Хиленко Михей Михайлов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Хиленко Михей Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 221
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 42
01 | Хиленко Михайло Василиев: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Хиленко Мавра Никитина: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Хиленко Стефан Михайлов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Хиленко Михей Михайлов: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Хиленко Никифор Михайлов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
06 | Хиленко Евдокия Петрова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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