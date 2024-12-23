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Хиленко Стефан Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Хиленко Стефан Михайлов
Пол
муж
Номер записи
220
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 42
01 | Хиленко Михайло Василиев: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Хиленко Мавра Никитина: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Хиленко Стефан Михайлов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Хиленко Михей Михайлов: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Хиленко Никифор Михайлов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
06 | Хиленко Евдокия Петрова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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