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Хиленко Мавра Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Хиленко Мавра Никитина
Пол
жен
Номер записи
219
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1746
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 550
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 42
01 | Хиленко Михайло Василиев: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Хиленко Мавра Никитина: 48 / 65 | Козак - Жена главы [1]
03 | Хиленко Стефан Михайлов: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Хиленко Михей Михайлов: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Хиленко Никифор Михайлов: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
06 | Хиленко Евдокия Петрова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1746 ст.

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