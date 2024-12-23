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Тимошенко Екатерина Николаева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тимошенко Екатерина Николаева
Пол
жен
Номер записи
207
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 38
01 | Тимошенко Трофим Самойлов: 10 / 27 | Козак - Глава
02 | Тимошенко Екатерина Николаева: 5 / 22 | Козак - Жена главы [1]
03 | Повстянчиха Евдокия Остапова: 47 / 60 | Козак -
04 | Повстянка Федор Максимов: 8 / 25 | Козак - Сын Евдокии [3]
05 | Повстянка Матрона Евфимова: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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