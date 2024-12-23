Тимошенко Татияна Самойлова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Тимошенко Татияна Самойлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 205
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 37
01 | Тимошенко Самойло Василиев: 49 / 66 | Козак - Глава
02 | Тимошенко Харитина Данилова: 18 / 35 | Козак - Жена главы [1]
03 | Тимошенко Козма Самойлов: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
04 | Тимошенко Марина Самойлова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Тимошенко Анна Самойлова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Тимошенко Татияна Самойлова: - / 6 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1805 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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