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Тимошенко Харитина Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Тимошенко Харитина Данилова
Пол
жен
Номер записи
201
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 37
01 | Тимошенко Самойло Василиев: 49 / 66 | Козак - Глава
02 | Тимошенко Харитина Данилова: 18 / 35 | Козак - Жена главы [1]
03 | Тимошенко Козма Самойлов: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
04 | Тимошенко Марина Самойлова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Тимошенко Анна Самойлова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Тимошенко Татияна Самойлова: - / 6 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1776 ст.

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