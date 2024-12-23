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Троян Антон Иванов 1-й

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Троян Антон Иванов 1-й
Пол
муж
Номер записи
196
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 36
01 | Троян Анна Тимофеева: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Троян Василий Иванов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Троян Улияна Тарасова: 8 / 25 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Троян Никифор Иванов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
05 | Троян Варвара Никифорова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [4]
06 | Троян Антон Иванов 1-й: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
07 | Троян Антон Иванов 2-й: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
08 | Троян Иван Филиппов: 20 / 37 | Козак - Племянник главы [1]
09 | Троян Яков Филиппов: 13 / 30 | Козак - Брат Ивана [8]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1789 ст.

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