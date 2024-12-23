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Троян Никифор Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Троян Никифор Иванов
Пол
муж
Номер записи
194
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 36
01 | Троян Анна Тимофеева: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Троян Василий Иванов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Троян Улияна Тарасова: 8 / 25 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Троян Никифор Иванов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
05 | Троян Варвара Никифорова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [4]
06 | Троян Антон Иванов 1-й: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
07 | Троян Антон Иванов 2-й: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
08 | Троян Иван Филиппов: 20 / 37 | Козак - Племянник главы [1]
09 | Троян Яков Филиппов: 13 / 30 | Козак - Брат Ивана [8]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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