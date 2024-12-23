Троян Анна Тимофеева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Троян Анна Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 191
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Возраст по текущей РС
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 36
01 | Троян Анна Тимофеева: 53 / 70 | Козак - Глава
02 | Троян Василий Иванов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Троян Улияна Тарасова: 8 / 25 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Троян Никифор Иванов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
05 | Троян Варвара Никифорова: 3 / 20 | Козак - Жена Никифора [4]
06 | Троян Антон Иванов 1-й: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
07 | Троян Антон Иванов 2-й: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
08 | Троян Иван Филиппов: 20 / 37 | Козак - Племянник главы [1]
09 | Троян Яков Филиппов: 13 / 30 | Козак - Брат Ивана [8]
- Дополнительная информация в записи
- Вдова
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1741 ст.
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