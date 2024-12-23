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Шулга Федор Юрьев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шулга Федор Юрьев
Пол
муж
Номер записи
189
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 35
01 | Шулга Федор Юрьев: 14 / - | Козак - Глава
02 | Шулга Мария Иванова: 3 / 20 | Козак - Жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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