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Кулик Емельян

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кулик Емельян
Пол
муж
Номер записи
181
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 549
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 33
01 | Куличка Мария Иванова: 39 / - | Козак - Глава
02 | Кулик Емельян: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кулик Евдокия Терентиева: 3 / 20 | Козак - Жена Емельяна [2]
04 | Кулик Иван Кирилов: 5 / 22 | Козак -
05 | Кулик Мария Александриева: 3 / 20 | Козак - Жена Ивана [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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