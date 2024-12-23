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Куличка Мария Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Куличка Мария Иванова
Пол
жен
Номер записи
180
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1806
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 33
01 | Куличка Мария Иванова: 39 / - | Козак - Глава
02 | Кулик Емельян: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кулик Евдокия Терентиева: 3 / 20 | Козак - Жена Емельяна [2]
04 | Кулик Иван Кирилов: 5 / 22 | Козак -
05 | Кулик Мария Александриева: 3 / 20 | Козак - Жена Ивана [4]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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