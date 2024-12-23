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Косоротий Иван Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Косоротий Иван Семенов
Пол
муж
Номер записи
179
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
4
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1799
Год рождения вычисленный
1741
Год смерти
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32
01 | Святогор Василь Федоров: 64 / - | Козак - Глава
02 | Святогор Мария Степанова: 37 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Данило: 20 / - | Козак - Племянник главы [1]
04 | Косоротий Иван Семенов: 54 / - | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1741 ст.
Дата смерти
Вычислено 1799 ст.

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