Святогор Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвятогор Мария Степанова

Святогор Мария Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Святогор Мария Степанова
Пол
жен
Номер записи
177
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32
01 | Святогор Василь Федоров: 64 / - | Козак - Глава
02 | Святогор Мария Степанова: 37 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Данило: 20 / - | Козак - Племянник главы [1]
04 | Косоротий Иван Семенов: 54 / - | Козак -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1758 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.