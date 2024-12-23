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Святогор Василь Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Святогор Василь Федоров
Пол
муж
Номер записи
176
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1731
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 32
01 | Святогор Василь Федоров: 64 / - | Козак - Глава
02 | Святогор Мария Степанова: 37 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Данило: 20 / - | Козак - Племянник главы [1]
04 | Косоротий Иван Семенов: 54 / - | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1731 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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