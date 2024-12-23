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Голенка Иван Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Голенка Иван Ильин
Пол
муж
Номер записи
175
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Ильи [2]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 31
01 | Яковенко Стефан Прокофьев: 3 / 20 | Козак - Глава
02 | Голенка Илья Степанов: 39 / 56 | Козак -
03 | Голенка Параскева Иванова: 29 / - | Козак - Жена Ильи [2]
04 | Голенка Иван Ильин: 9 / 26 | Козак - Сын Ильи [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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