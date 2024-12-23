Голенка Параскева Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Голенка Параскева Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 174
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Жена Ильи [2]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1808
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Год смерти
- 1808
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 31
01 | Яковенко Стефан Прокофьев: 3 / 20 | Козак - Глава
02 | Голенка Илья Степанов: 39 / 56 | Козак -
03 | Голенка Параскева Иванова: 29 / - | Козак - Жена Ильи [2]
04 | Голенка Иван Ильин: 9 / 26 | Козак - Сын Ильи [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1766 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1808 ст.
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