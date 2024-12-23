Яковенко Федора Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Яковенко Федора Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 171
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Дочь Федора [4]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 30
01 | Яковенко Василий Прокофьев: 21 / - | Козак - Глава
02 | Яковенко Татияна Семенова: 14 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Яковенко Петр Василиев: 18 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Яковенко Федор Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
05 | Яковенко Татияна Яковлева: 6 / 23 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Яковенко Улияна Федорова: - / 3 | Козак - Дочь Федора [4]
07 | Яковенко Федора Федорова: - / 1 | Козак - Дочь Федора [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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