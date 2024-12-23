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Яковенко Федор Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Яковенко Федор Василиев
Пол
муж
Номер записи
168
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 30
01 | Яковенко Василий Прокофьев: 21 / - | Козак - Глава
02 | Яковенко Татияна Семенова: 14 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Яковенко Петр Василиев: 18 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Яковенко Федор Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
05 | Яковенко Татияна Яковлева: 6 / 23 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Яковенко Улияна Федорова: - / 3 | Козак - Дочь Федора [4]
07 | Яковенко Федора Федорова: - / 1 | Козак - Дочь Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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