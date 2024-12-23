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Шаманский Козма Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шаманский Козма Григориев
Пол
муж
Номер записи
161
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Григория [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 29
01 | Шаманский Василий Семенов: 59 / - | Козак - Глава
02 | Шаманский Григорий Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
03 | Шаманская Параскева Матвеева: 13 / 30 | Козак - Жена Григория [2]
04 | Шаманский Козма Григориев: - / 10 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Шаманский Аврам Григориев: - / 2 | Козак - Сын Григория [2]
06 | Шаманская Настасия Степанова: - / 12 | Козак - Племянница Григория [2]
07 | Шаманский Петр Василиев: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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