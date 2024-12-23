Коваль Домникия Самойлова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Коваль Домникия Самойлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 156
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Жена Матвея [5]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28
01 | Коваль Федор Михайлов: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Коваль Наталия Игнатова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Иван Федоров: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Матвей Федоров: 7 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Коваль Домникия Самойлова: 5 / 22 | Козак - Жена Матвея [5]
06 | Коваль Мария Матвеева: - / 2 | Козак - Дочь Матвея [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1789 ст.
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