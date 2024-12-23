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Коваль Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коваль Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
154
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1784
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28
01 | Коваль Федор Михайлов: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Коваль Наталия Игнатова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Иван Федоров: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Матвей Федоров: 7 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Коваль Домникия Самойлова: 5 / 22 | Козак - Жена Матвея [5]
06 | Коваль Мария Матвеева: - / 2 | Козак - Дочь Матвея [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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