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Коваль Наталия Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коваль Наталия Игнатова
Пол
жен
Номер записи
153
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 28
01 | Коваль Федор Михайлов: 44 / 61 | Козак - Глава
02 | Коваль Наталия Игнатова: 34 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Иван Федоров: 11 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Матвей Федоров: 7 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Коваль Домникия Самойлова: 5 / 22 | Козак - Жена Матвея [5]
06 | Коваль Мария Матвеева: - / 2 | Козак - Дочь Матвея [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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