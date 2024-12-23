Шулга Феодор Максимов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Шулга Феодор Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 149
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Брат Никифора [3]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 27
01 | Шулга Максим Юрьев: 32 / - | Козак - Глава
02 | Шулга Пелагия Акимова: 19 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шулга Никифор Максимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шулга Татияна Иванова: - / 16 | Козак - Жена Никифора [3]
05 | Шулга Феодор Максимов: - / 14 | Козак - Брат Никифора [3]
06 | Шулга Варвара Максимова: - / 13 | Козак - Сестра Никифора [3]
07 | Шулга Мария Максимова: - / 9 | Козак - Сестра Никифора [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.