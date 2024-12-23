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Шулга Максим Юрьев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шулга Максим Юрьев
Пол
муж
Номер записи
145
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 548
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 27
01 | Шулга Максим Юрьев: 32 / - | Козак - Глава
02 | Шулга Пелагия Акимова: 19 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Шулга Никифор Максимов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шулга Татияна Иванова: - / 16 | Козак - Жена Никифора [3]
05 | Шулга Феодор Максимов: - / 14 | Козак - Брат Никифора [3]
06 | Шулга Варвара Максимова: - / 13 | Козак - Сестра Никифора [3]
07 | Шулга Мария Максимова: - / 9 | Козак - Сестра Никифора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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