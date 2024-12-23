Шкуренский Иван Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Шкуренский Иван Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 143
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26
01 | Шкуренский Василий Иванов: 54 / - | Козак - Глава
02 | Шкуренский Михайло Василиев: 15 / 32 | Козак - Сын главы [1]
03 | Шкуренская Екилина Иванова: 12 / 29 | Козак - Жена Михаила [2]
04 | Шкуренский Семен Василиев: 11 / 28 | Козак - Брат Михайла [2]
05 | Шкуренская Мария Федорова: 7 / 24 | Козак - Жена Симеона [4]
06 | Шкуренский Петр Семенов: - / 1 | Козак - Сын Симеона [4]
07 | Шкуренский Иван Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
08 | Шкуренская Татияна Иванова: 2 / 20 | Козак - Жена Ивана [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1786 ст.
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