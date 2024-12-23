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Шкуренский Василий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шкуренский Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
137
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1803
Год рождения вычисленный
1741
Год смерти
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 26
01 | Шкуренский Василий Иванов: 54 / - | Козак - Глава
02 | Шкуренский Михайло Василиев: 15 / 32 | Козак - Сын главы [1]
03 | Шкуренская Екилина Иванова: 12 / 29 | Козак - Жена Михаила [2]
04 | Шкуренский Семен Василиев: 11 / 28 | Козак - Брат Михайла [2]
05 | Шкуренская Мария Федорова: 7 / 24 | Козак - Жена Симеона [4]
06 | Шкуренский Петр Семенов: - / 1 | Козак - Сын Симеона [4]
07 | Шкуренский Иван Василиев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
08 | Шкуренская Татияна Иванова: 2 / 20 | Козак - Жена Ивана [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1741 ст.
Дата смерти
Вычислено 1803 ст.

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