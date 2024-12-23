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Верецаца Евдокия Кондратова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Верецаца Евдокия Кондратова
Пол
жен
Номер записи
132
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Жена Давида [8]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 25
01 | Верецаца Яков Леонтиев: 55 / 72 | Козак - Глава
02 | Верецаца Евфросиния Уласова: 35 / 52 | Козак - Жена главы [1]
03 | Верецаца Данило Яковлев: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
04 | Верецаца Ирина Василиева: 14 / 31 | Козак - Жена Данила [3]
05 | Верецаца Екатерина Данилова: - / 10 | Козак - Дочь Данила [3]
06 | Верецаца Пелагия Данилова: - / 6 | Козак - Дочь Данила [3]
07 | Верецаца Мария Данилова: - / 2 | Козак - Дочь Данила [3]
08 | Верецаца Давид Яковлев: 17 / 34 | Козак - Сын главы [1]
09 | Верецаца Евдокия Кондратова: 6 / 23 | Козак - Жена Давида [8]
10 | Верецаца Николай Давидов: - / 2 | Козак - Сын Давида [8]
11 | Верецаца Павел Яковлев: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
12 | Верецаца Мария Иванова: 7 / 24 | Козак - Жена Павла [11]
13 | Ященко Максим Григориев: 13 / 30 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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