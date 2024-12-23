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Борщ Евдокия Павлова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Борщ Евдокия Павлова
Пол
жен
Номер записи
121
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 24
01 | Борщ Павел Яковлев: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Борщ Стефан Павлов: - / 8 | Козак - Сын главы [1]
03 | Борщ Иван Павлов: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
04 | Борщ Евдокия Павлова: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Борщ Христина Павлова: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Борщ Васса Павлова: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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