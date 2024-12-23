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Горбенко Анна Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Горбенко Анна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
113
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 22
01 | Горбенко Евфим Федоров: 25 / 42 | Козак - Глава
02 | Горбенко Анна Яковлева: 8 / 25 | Козак - Жена главы [1]
03 | Горбенко Герасим Евфимов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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