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Соледар Феодосия Сидорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Соледар Феодосия Сидорова
Пол
жен
Номер записи
107
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 21
01 | Соледар Кирило Григориев: 17 / 34 | Козак - Глава
02 | Соледар Феодосия Сидорова: 16 / 33 | Козак - Жена главы [1]
03 | Соледар Наталия Кирилова: - / 11 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Соледар Александра Кирилова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Соледар Стефанида Кирилова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Соледар Евдокия Кирилова: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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