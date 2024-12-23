Кет Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКет Евдокия Андреева

Кет Евдокия Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кет Евдокия Андреева
Пол
жен
Номер записи
105
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь Андрея [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 20
01 | Кет Терентий Акимов: 36 / - | Козак - Глава
02 | Кет Андрей Терентиев: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кет Домникия Онуфриева: 8 / 25 | Козак - Жена Андрея [2]
04 | Кет Евдокия Андреева: - / 1 | Козак - Дочь Андрея [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.