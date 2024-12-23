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Кет Терентий Акимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кет Терентий Акимов
Пол
муж
Номер записи
102
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1806
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 547
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 20
01 | Кет Терентий Акимов: 36 / - | Козак - Глава
02 | Кет Андрей Терентиев: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
03 | Кет Домникия Онуфриева: 8 / 25 | Козак - Жена Андрея [2]
04 | Кет Евдокия Андреева: - / 1 | Козак - Дочь Андрея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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