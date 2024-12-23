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Колесниченко Лаврентий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Колесниченко Лаврентий Федоров
Пол
муж
Номер записи
98
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Федора [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 19
01 | Бородавчиха Улияна Антонова: 34 / - | Козак - Глава
02 | Бородавка Алексей Иванов: - / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Колесниченко Федор Никифоров: 20 / 37 | Козак - Зять главы [1]
04 | Колесниченко Екилина Иванова: 16 / 35 | Козак - Жена Федора [3]
05 | Колесниченко Лаврентий Федоров: - / 1 | Козак - Сын Федора [3]
06 | Колесниченко Анна Федорова: - / 12 | Козак - Дочь Федора [3]
07 | Колесниченко Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь Федора [3]
08 | Колесниченко Мелания Федорова: - / 7 | Козак - Дочь Федора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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