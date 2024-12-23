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Бородавчиха Улияна Антонова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бородавчиха Улияна Антонова
Пол
жен
Номер записи
94
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
34
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1802
Год рождения вычисленный
1761
Год смерти
1802
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 19
01 | Бородавчиха Улияна Антонова: 34 / - | Козак - Глава
02 | Бородавка Алексей Иванов: - / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Колесниченко Федор Никифоров: 20 / 37 | Козак - Зять главы [1]
04 | Колесниченко Екилина Иванова: 16 / 35 | Козак - Жена Федора [3]
05 | Колесниченко Лаврентий Федоров: - / 1 | Козак - Сын Федора [3]
06 | Колесниченко Анна Федорова: - / 12 | Козак - Дочь Федора [3]
07 | Колесниченко Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь Федора [3]
08 | Колесниченко Мелания Федорова: - / 7 | Козак - Дочь Федора [3]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.
Дата смерти
Вычислено 1802 ст.

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